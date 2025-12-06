ЗакС.Ру во ВКонтакте ЗакС.Ру в Telegram ЗакС.Ру в Дзене ЗакС.Ру в Дзене
Новости
Статьи
Муниципал
Интервью
Медиатека
Выборы

Новости 6 декабря 2025, 11:50

Беглов внес в ЗакС законопроект о приравнении своей зарплаты к вице-премьерской

фото ЗакС политика Беглов внес в ЗакС законопроект о приравнении своей зарплаты к вице-премьерской

На рассмотрение Законодательного собрания Петербурга поступил законопроект, уравнивающий зарплату губернатора с зарплатой заместителя председателя РФ, обратил внимание ЗАКС.Ру. Документ внес губернатор Петербурга Александр Беглов. Законопроект подготовлен в соответствии с апрельским указом президента. Предполагается, что зарплату по новой схеме Беглов начнет получать с 1 января 2026 года. 

Так, теперь доходы губернатора будут складываться из ежемесячного денежного вознаграждения, ежемесячного и ежеквартального денежного поощрения. Сейчас они состоят из оклада, ежемесячных и иных дополнительных выплат. При этом оклад представляет из себя 72 расчетные единицы. Одна расчетная единица - 1905 рублей. 

"Денежное вознаграждение Губернатора Санкт-Петербурга включает в себя ежемесячное денежное вознаграждение, ежемесячное денежное поощрение и ежеквартальное денежное поощрение", – предлагается указать в законе "О губернаторе Санкт-Петербурга". 

Из городского закона предлагается убрать положения о предоставлении дополнительных выплат губернатору за выслугу лет, за особые условия работы, за работу с гостайной и единовременной выплаты перед уходом в отпуск. 

Выплаты губернатору будут осуществляться из средств федерального бюджета. Полномочие по начислению зарплаты перейдет управлению делами президента. 

В середине ноября проект закона о выплатах губернатору был опубликован на сайте Смольного в разделе антикоррупционной экспертизы. 

Ранее ЗАКС.Ру рассказывал, как Законодательное собрание в короткие сроки рассмотрело законопроект о предоставлении петербургским чиновникам ДМС за счет средств городского бюджета. 

Константин Леньков / Фото: ЗАКС.Ру


Подписывайтесь на канал ЗакС.Ру в Дзене , Телеграм , Дзен.Новости
Упоминаемые персоны
Беглов Александр Дмитриевич 






Рейтинг  персон ↑


О редакции Реклама