Беглов внес в ЗакС законопроект о приравнении своей зарплаты к вице-премьерской

На рассмотрение Законодательного собрания Петербурга поступил законопроект, уравнивающий зарплату губернатора с зарплатой заместителя председателя РФ, обратил внимание ЗАКС.Ру. Документ внес губернатор Петербурга Александр Беглов. Законопроект подготовлен в соответствии с апрельским указом президента. Предполагается, что зарплату по новой схеме Беглов начнет получать с 1 января 2026 года.

Так, теперь доходы губернатора будут складываться из ежемесячного денежного вознаграждения, ежемесячного и ежеквартального денежного поощрения. Сейчас они состоят из оклада, ежемесячных и иных дополнительных выплат. При этом оклад представляет из себя 72 расчетные единицы. Одна расчетная единица - 1905 рублей.

"Денежное вознаграждение Губернатора Санкт-Петербурга включает в себя ежемесячное денежное вознаграждение, ежемесячное денежное поощрение и ежеквартальное денежное поощрение", – предлагается указать в законе "О губернаторе Санкт-Петербурга".

Из городского закона предлагается убрать положения о предоставлении дополнительных выплат губернатору за выслугу лет, за особые условия работы, за работу с гостайной и единовременной выплаты перед уходом в отпуск.

Выплаты губернатору будут осуществляться из средств федерального бюджета. Полномочие по начислению зарплаты перейдет управлению делами президента.

В середине ноября проект закона о выплатах губернатору был опубликован на сайте Смольного в разделе антикоррупционной экспертизы.

Константин Леньков / Фото: ЗАКС.Ру