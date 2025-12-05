Крупника наградили премией "Золотой Пеликан"

Депутата Законодательного собрания Петербурга Павла Крупника наградили орденом "Золотой Пеликан", сообщила 5 декабря пресс-служба парламента. На 30-й, юбилейной, церемонии награждения присутствовали чиновники, представители общественных организаций, а также парламентарии Александр Ржаненков и Андрей Горшечников.

"Все номинанты — это ярчайший пример современного духовно-нравственного и милосердного поведения, ставшего для них главным принципом жизни. Это люди с большой буквы, проявившие себя в медицине и образовании, общественной деятельности и творчестве, граждане, отдающие силы возрождению меценатства и духовности, сохранению культурного кода страны", — зачитал Крупник приветственное слово спикера ЗакСа Александра Бельского.

Премия "Золотой Пеликан" присуждается за активное участие во внедрении социальных, научных, воспитательных, духовных и творческих программ. Лауреатами премии становились народный артист России Михаил Боярский, народная артистка Эдита Пьеха, председатель комитета по социальной политике Елена Фидрикова, депутат ЗакСа Анастасия Мельникова.

Ранее Крупнику вручили благодарность от председателя Совета Федерации Валентины Матвиенко. Спикер Совфеда отметила вклад парламентария в модернизацию законодательства Петербурга, а также его добросовестную работу. В 2025 году президент России Владимир Путин наградил его медалью ордена "За заслуги перед Отечеством" II степени.

Кирилл Дудров / Фото: Заксобрание Петербурга