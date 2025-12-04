Аббревиатуры уберут с табло светофоров Петербурга

С табло обратного отсчёта светофоров в Петербурге пропадут аббревиатуры, рассказал 4 декабря депутат городского Законодательного собрания Алексей Цивилев в своих социальных сетях. Элемент "умной транспортной системы" исчезнет в связи с обращением парламентария к начальнику Главного управления по обеспечению безопасности дорожного движения МВД России Михаилу Черникову.

Ведомство согласилось с тем, что буквенные сокращения "АУ" (адаптивное управление), "РУ" (ручное управление) и "ОУ" (операторское управление) на светофорах не соответствуют их назначению, установленному ГОСТом. Во избежание путаницы региональным подразделениям ГАИ уже направили указания о принятии соответствующих мер, следует из письма Черникова.

"Сообщаем, что отображение указанной информации на таких табло не соответствует их назначению, установленному пунктом 7.5.3. ГОСТ Р 52289-20191. В целях исключения фактов отображения на светофорных цифровых табло информации "АУ", "ОУ", "РУ" в подразделения Госавтоинспекции на региональном уровне направлено указание о принятии необходимых мер реагирования", — указано в ответе на обращение Цивилева.

Свое обращение в ГАИ депутат направил в конце октября. Он раскритиковал этот элемент транспортной системы, указав, что водители не могут расшифровать аббревиатуры, обозначающие режим работы светофора. Это, по его словам, снижает безопасность на дорогах из-за смены сигналов. Ситуация усугубляется отсутствием нормативного закрепления таких обозначений в действующих ГОСТах, подчеркнул Цивилев.

Кирилл Дудров / Фото: сайт Смольного