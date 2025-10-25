Депутат Цивилев предложил отказаться от аббревиатур на светофорах

Член фракции "Единая Россия" в Законодательном собрании Петербурга Алексей Цивилев направил обращение начальнику Главного управления по обеспечению безопасности дорожного движения МВД России Михаилу Черникову с просьбой отказаться от использования аббревиатур на светофорах. По мнению депутата, гражданам не всегда понятно, что обозначают шифры "АУ", "РУ" и "ОУ" на светофорах. Он предлагает заменить их на таймеры обратного отсчета.

"Изначально они позиционировались как элемент "умной" транспортной системы, но за годы использования так и не стали понятными для водителей и пешеходов. <...> Аббревиатуры "АУ" (адаптивное управление), "РУ" (ручное управление) и "ОУ" (операторское управление) не несут тактически полезной информации. Они не отвечают на главный вопрос участника движения: сколько времени осталось до смены сигнала", - написал депутат в своих социальных сетях.

Цивилев отметил, что подобные аббревиатуры не закреплены в действующих ГОСТ, а также не позволяют водителям и пешеходом прогнозировать примерное время, когда движение возможно или, наоборот, запрещено.

Парламентарий просит у ведомства уточнить, является ли обоснованным использование аббревиатур. Также он интересуется, рассматривают ли в ГУОБДД повсеместное возвращение на светофоры таймеры обратного отсчета.

Ранее депутат Цивилев обращался к руководству петербургского метрополитена с предложением отменить плату за вход в случаях, когда когда работа турникетов работает с перебоями.

Константин Леньков / Фото: ЗАКС.Ру