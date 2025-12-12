Лидер фракции "Единая Россия" в Законодательном собрании Павел Крупник вошел в состав Федерации футбола Петербурга, рассказал 12 декабря спикер ЗакСа Александр Бельский, который занимает пост президента Федерации. Крупник занимает пост председателя совета директоров футбольного клуба "Динамо Санкт-Петербург".

Решение было принято на заседании исполнительного комитета федерации, на котором также была утверждена программа развития до 2029 года. Помимо Крупника, членство в ней также получили основательница женского футбольного клуба "Аталанта" Мария Дремова и завкафедрой футбола Государственного университета физической культуры, спорта и здоровья имени Лесгафта Максим Нифонтов.

"Поздравляю! Уверен, каждый из них сделает максимум для городского футбола", — написал Бельский в своем telegram-канале.

О создании совета директоров ФК "Динамо Санкт-Петербург" стало известно в июле 2023 года. Крупник возглавляет этот орган с момента его появления. В свою очередь, Бельский был избран на пост президента федерации в декабре 2024 года, к тому моменту он уже некоторое время руководил ею в статусе врио главы. Президент федерации представляет интересы органа в Петербурге и за его пределами, он выбирается сроком на четыре года.

Андрей Казарлыга / Фото: Telegram-канал Александра Бельского