Депутаты поддержали приравнивание зарплаты Беглова к вице-премьерской

Законодательное собрание Петербурга 10 декабря в первом чтении одобрило инициативу о приведении зарплаты губернатора в соответствие с зарплатой заместителя председателя правительства России, передает корреспондент ЗАКС.Ру. Законопроект в первоочередном порядке внес в парламент действующий глава города Александр Беглов.

В городском законе, регламентирующем деятельность губернатора, собираются убрать положение об определении размера зарплаты. В новой редакции доходы высшего должностного лица субъекта будут определяться в соответствии с президентским указом и приравниваться к вице-премьерской зарплате. Губернатор начнет получать зарплату напрямую из федерального бюджета, а не городского. Расчеты по новой схеме Беглов будет получать с 1 января 2026 года.

Документ внесен в парламент 6 декабря. Он поддержан в первом чтении единогласно.

Президентский указ, который регламентирует порядок выплаты денежного вознаграждения главам регионов, был подписан 1 апреля. Вопросы оплаты труда губернаторов перейдут в зону ответственности управления делами президента.

Константин Леньков / Фото: ЗАКС.Ру