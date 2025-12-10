Парламент утвердил новую схему избирательных округов для выборов в ЗакС

Заксобрание Петербурга 10 декабря приняло в целом проект постановления об утверждении новой схемы одномандатных избирательных округов, которые будут действовать на парламентских выборах в сентябре 2026 года. К документу подали одну поправку с уточнением топонимов в описании границ избирательных округов.

Схема будет действовать в течение десяти лет. Необходимость периодического обновления границ округов связана с изменением численности избирателей. Каждый округ должен иметь примерно одинаковое представительство в Заксобрании. Новая схема рассчитана примерно на 157 тысяч избирателей в каждом из 25 округов.

Разработкой новой схемы занимались специалисты Санкт-Петербургской избирательной комиссии. Глава избиркома Максим Мейксин представил проект схемы в середине ноября. Границы округов в большинстве районов не подверглись сильным корректировкам. Сильнее всего изменения заметны в центральных районах города.

Константин Леньков / Фото: ЗАКС.Ру