Новости 10 декабря 2025, 10:45

Депутаты приняли поправки в городской закон о КРТ

Заксобрание Петербурга окончательно утвердило 10 декабря новую редакцию городского закона о комплексном развитии территорий, передает корреспондент ЗАКС.Ру. К инициативе поправок подано не было, и она сразу перешла в третье чтение. Документ отправлен на подписание губернатору Александру Беглову.

Теперь в законе отдельно укажут границы расселения расселяемых хрущевок в пределах одного муниципалитета или смежных МО. Также поправки подразумевают, что в программу КТР не смогут попасть дома, жители которых не проголосовали за эти решения на общем собрании собственников.

Накануне губернатор Петербурга Александр Беглов во время прямой линии заявил, что в Петербурге не идет речи об отмене городского законодательства о КРТ. На признании утратившим силу закона настаивали жители хрущевок, недовольные первоначальной редакцией закона. С 2022 года на некоторые положения нормы наложен мораторий. Для внесения изменений в закон о КРТ петербургским депутатам пришлось согласовать изменения с Государственной думой, предложив откорректировать федеральное законодательство.

