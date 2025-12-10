ЗакС принял обращение к Госдуме о новых мировых судебных участках в Петербурге

Петербургский парламент 10 декабря окончательно утвердил проект федеральной законодательной инициативы об увеличении числа мировых судебных участков на территории города, передает корреспондент ЗАКС.Ру. Депутаты предлагают создать 35 новых участков, чтобы всего их стало 246. Сейчас в городе действуют 211 судебных участков.

Изменения действующей схемы судебных участков депутаты Заксобрания добиваются на протяжении последних двух десятилетий. За эти годы парламентарии предлагали различные варианты, однако из-за организационных сложностей инициатива не находила поддержки. В частности, для утверждения нового числа судебных участков требуется согласование нескольких ведомств. В их числе городские комитеты, например, комитет имущественных отношений, а также ФСИН, которая занимается охраной судов. В этот раз, по утверждениям депутатов, удалось получить согласие всех заинтересованных органов.

Предполагается, что на каждый мировой судебный участок приходится не более 23 тысячи граждан. По состоянию на начало 2025 года этот показатель в Петербурге был превышен на почти на четыре тысячи человек.

Константин Леньков / Фото: ЗАКС.Ру