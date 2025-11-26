ЗакС и мировые судьи

IMG_5795.JPG (158 KB)Петербургский парламент в очередной раз намерен просить коллег из Государственной думы поднять число судебных участков в городе. Сейчас депутаты нацелились на увеличение судейского корпуса на 16%, с 211 судей до 246. Предыдущие попытки Заксобрания снизить нагрузку на судей оставались без внимания.

Текст федеральной законодательной инициативы с трибуны представлял депутат Константин Чебыкин, который возглавляет комиссию по вопросам правопорядка и законности. По нынешнему законодательству на территории Петербурга действует 211 судебных участков. Их число не менялось уже более 20 лет. При этом нагрузка на судебную систему постоянно растет, это происходит вместе с численностью населения города. По состоянию на 1 января 2025 года на один участок приходится 26,7 тысячи человек. При этом по тексту федерального закона верхний порог численности населения на один участок не может превышать 23 тысяч граждан.

Кроме увеличения числа горожан, растет и число дел, которые вынуждены рассматривать судьи. За период с 2009 по 2024 год нагрузка на них увеличилась в четыре раза, рассказал депутат, ссылаясь на данные исследования. Сейчас в месяц мировые судьи в среднем рассматривают по 540 дел.

– Мировые судьи – это фактически трудяги. Конечно, приходится работать не только в рабочее время. В четыре раза увеличилось количество дел. В том числе и платные парковки. Порядка 20% из-за них нагрузка на мировых судей увеличилась, – добавил депутат.

Лидер фракции КПРФ Ирина Иванова посчитала, что в среднем на одно дело судья при такой нагрузке тратит по 21 минуте.

Сейчас город принимает ряд мер для поддержки работы судебных участков. Например, увеличивает численность аппаратов и зарплаты для них, однако количество самих судей определяет федеральный закон.

Депутат Михаил Амосов, к слову, принимавший участие в создании закона о мировых судьях в 1993 году, поинтересовался, не стоит ли определить число судебных участков с учетом не текущей численности населения, а с учетом дальнейшего развития города и увеличения количества горожан.

– Кроме наших желаний, которые мы высказываем на протяжении 20 лет, каждый созыв федеральный законодатель нам по какой-то причине заворачивал закон. Абсолютно разные были причины. В том числе: предоставьте нам адреса, где будут расположены участки, нехватка судебных приставов, которые охраняют данные участки. На сегодняшний день мы вывели цифру 246. Согласовали со всеми ведомствами, Министерством юстиции, Счетной палатой. Еще с рядом тех ведомств, которые есть, в том числе с КИО, КГИОП и остальными организациями, – поделился Чебыкин.

В 2006 году петербургский парламент просил утвердить 257 судебных участков, в 2013 году – 219. В 2018 году речь шла о 232 участках. В последний раз в парламент вносилась инициатива о создании в Петербурге 259 участков.

– Мы с вами представители разных фракций. У многих есть, у кого-то нет взаимоотношений с депутатами Государственной думы Федерального собрания. Просьба нашей комиссии заключается в том, чтобы депутаты Государственной думы от Петербурга активней приняли в этом участие. В хорошем слове "пробили" этот закон на уровне Федерации, – призвал коллег Константин Чебыкин. С подобными объединяющими речами, кажется, он ранее не выступал. Даже во время подготовки федерального законопроекта о корректировке положений КРТ.

Проект постановления принят за основу. Примерные сроки реализации закона, если он будет поддержан в Москве, Чебыкин назвать не смог. Он уточнил, что нет информации о том, когда законопроект попадет в повестку нижней палаты парламента.

Работа над проектом закона продолжалась минимум два года. Обсуждения со смольнинскими комитетами о возможном предоставлении помещений для судей велись еще в 2023 году. Тогда Чебыкин подробно рассказывал о положении дел судебной системы в Петербурге в интервью ЗАКС.Ру.

Константин Леньков / Фото: ЗАКС.Ру