Рябоконь предложил комтрансу разобраться с оплатой при неработающих валидаторах

Депутат Законодательного собрания Андрей Рябоконь сообщил 26 ноября о том, что обратился в петербургский комитет по транспорту с просьбой решить проблему с оплатой проезда в общественном транспорте при неработающих валидаторах. По словам парламентария, горожане жалуются в его общественную приемную на участившиеся случаи, когда из-за сбоев в работе устройств становится невозможно оплатить поездку банковской картой.

"Это провоцирует конфликты, а пассажиров под угрозой высадки ставят в безвыходное положение", — высказал мнение Рябоконь в своем Telegram-канале.

По словам депутата, он попросил комтранс проработать механизм оплаты проезда за наличные при неработающих валидаторах. Также он попросил объяснить, как следует поступать пассажиру в ситуации, когда он может оплатить проезд только банковской карточкой, а валидатор не работает.

В конце сентября стало известно, что метрополитен Петербурга предусматривает возможность бесплатного прохода пассажиров через турникеты в случае возникновения крупных технических сбоев.

Андрей Казарлыга / Фото: ЗАКС.Ру