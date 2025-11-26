Парламент одобрил смену названия МО №72

Законодательное собрание Петербурга в третьем, окончательном чтении приняло закон о смене названия МО "№72", передает корреспондент ЗАКС.Ру. В скором времени округ будет носить название "Николаевский". Соответствующий документ отправлен на подписание губернатору Александру Беглову.

Решение о смене названия принято муниципальным советом а августе 2025 года. Такие перемены объяснили запросом от жителей. Отметим, часть граждан, проживающих на территории округа, выступали против отказа от "номерного" обозначения. В качестве альтернативы также предлагались варианты "Международный" и "Софийский". Выбор в пользу МО "Николаевский" сделан из-за исторической связи, заявляли в муниципалитете.

"Отражает историческую связь территории муниципального округа № 72 с прохождением существующей железной дороги Московского направления (бывшей Николаевской), а также существование в 1920-30-х гг. в непосредственной близости от территории муниципального округа № 72 поселка Николаевский", – говорится в пояснительной записке к законопроекту.

Инициативу о смене названия представляла в парламенте глава округа Лилия Судьина на заседании 12 ноября. Подробнее о том, как муниципалы готовились менять вывеску, читайте в материале ЗАКС.Ру.

Ранее в Петербурге от номерного обозначения решили отказаться в МО "№15". Теперь оно называется МО "Суздальское".

Константин Леньков / Фото: ЗАКС.Ру