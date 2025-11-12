Законопроект о смене названия МО №72 прошел первое чтение

Депутаты Законодательного собрания Петербурга рассмотрели в первом чтении проект закона о смене названия МО "№72" на МО "Николаевский", передает корреспондент ЗАКС.Ру. С докладом перед членами парламента выступила глава округа Лилия Судьина.

Она заявила с трибуны парламента, что инициатива о смене названия шла от жителей. Вариант "Николаевский" связан с историей, и в частности, с железной дорогой Московского направления и с существовавшим в 1920-30-х годах в непосредственной близости от территории МО № 72 поселком Николаевский.

У депутатов ЗакСа возникли вопросы к главе округа. Алексей Цивилев поинтересовался, собираются ли муниципалитет назвать в честь Николая I. Руководитель петербургского отделения КПРФ Роман Кононенко отметил, что железная дорога длительное время носила имя "Октябрьская". Судьина пояснила, что решение принималось в соответствии с мнением топонимической комиссии. Депутат Дмитрий Дмитриев отметил, что изначально на голосовании среди жителей лидировал вариант "Никольский". Муниципал пояснила, что такой вариант действительно было, но эксперты порекомендовали скорректировать наименование.

Летом, после того, как стало известно о планах муниципалов сменить название, в сети начались споры между местными жителями. Часть пользователей соцсетей призывала сохранить "номерное" обозначение. Другая часть, напротив, голосовала за смену названия. Среди последних обнаружили пользователей из других регионов и стран. После этого голосование остановили. Решение о смене названия муниципальные депутаты приняли на заседании в августе.

Константин Леньков / Фото: ЗАКС.Ру