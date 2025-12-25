Бельский не согласен с подсчетом трат на праздничные украшения в Москве и Петербурге

Председатель Законодательного собрания Петербурга Александр Бельский скептически относится к заявлениям о высокой дороговизне новогоднего украшения города в сравнении с тратами чиновников из Москвы на эти цели. В начале недели различные СМИ сообщали, что на украшение Северной столицы из городской казны выделили свыше 1,2 млрд рублей, в то время как столичные чиновники на эти цели потратили лишь, по оценкам журналистов, 414 млн рублей.

– Я в Москве сейчас часто бываю. Москва настолько красиво и хорошо украшена, что никак не уложится в те 400 млн, которые они написали. Просто Москва финансируется немножко по-другому. <...> Примерно около 19 млрд рублей обошлось украшение Москвы в этом году, – заявил Бельский в эфире радиостанции "Комсомольская правда" 25 декабря.

Упоминаемая журналистами сумма в полмиллиона рублей, по данным Бельского, направлена на оплату работ по установке и демонтажу всех новогодних конструкций и украшений. Все остальные затраты оформлены через другие ведомства и департаменты. Так, учреждение, отвечающее за организацию новогодних ярмарок в Москве, потратило порядка 12 млрд рублей, а еще 7 млрд рублей потратили в компании, схожей по функционалу с петербургским "Ленэнерго", добавил Бельский.

Бельский в разговоре с журналистами отметил, что петербургские власти украшают город к новогодним праздникам не только для жителей, но и для туристов, которые приезжают на новогодние праздники.

Константин Леньков / Фото: ЗАКС.Ру