По просьбе Амосова комтранс переименует остановку на Тихорецком проспекте

Остановки общественного транспорта "Тихорецкий проспект, д. 6" и "Тихорецкий проспект, д. 7" переименуют в "Военную академию связи". Решение об этом приняли после обращения депутата Законодательного собрания Михаила Амосова в комитет по транспорту. Новое название введут в оборот в День защитника Отечества 23 февраля.

Информация о положительном решении по вопросу переименования содержится в ответе первого зампреда комтранса Дмитрия Ваньчкова, полученном Амосовым. Копия документа имеется у ЗАКС.Ру.

"По указанному вопросу принято положительное решение. Ввод нового наименования <...> состоится 23.02.2026", — сообщил парламентарию Ваньчков.

Инициатива о переименовании остановочных пунктов исходила от ветеранов расположенной поблизости Военной академии связи имени С. Буденного. Амосов поддержал идею и обратился в комтранс с предложением.

К настоящему времени на остановочных пунктах уже можно увидеть новое название. До конца недели, однако же, официально будут сохраняться старые названия.

