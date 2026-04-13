В ЗакСе не увидели проблем с правами женщин

Депутаты на заседании бюджетно-финансового комитета Заксобрания 13 апреля единогласно проголосовали против законопроекта фракции "Яблоко" о выделении грантов на социальную рекламу о роли женщин, передает корреспондент ЗАКС.Ру. Обсуждение вопроса вылилось в спор о феминизме, равноправии и корректности формулировок предлагаемого текста.

Проект корректировки закона "О грантах Санкт-Петербурга на производство и размещение социальной рекламы" на заседании представила зампред фракции "Яблоко" Ольга Штанникова. Она уточнила, что текстом предлагается дополнить список направлений, по которым социально ориентированные НКО могут получать гранты Смольного, пунктом о повышении роли женщин в развитии общества и улучшении качества их жизни. Депутат ссылалась в том числе на национальную стратегию действий в интересах женщин, утвержденную правительством в 2022 году.

— Мы полагаем, что принятие такого законопроекта как раз будет способствовать данной стратегии. Кроме того, это будет подспорье для НКО, которые именно поднимают женскую повестку, — заявила Штанникова и добавила, что проект не предусматривает увеличения финансирования на выдачу грантов.

Против предложения высказался представитель "Единой России" Алексей Цивилев, который поинтересовался у Штанниковой, в чем сейчас заключается ущемление женщин. Также не устроили депутата формулировки из пояснительной записки к документу. В тексте говорилось, что стратегия правительства предусматривает, в частности, "повышение экономической независимости, политической активности и возможностей самореализации женщин". Отметим, что пояснительная записка служит дополнением к законопроекту и на его суть влияния не оказывает.

— Там у нас [в пояснительной записке] есть, включая, значит, экономическую свободу. Экономическая свобода у нас запрещает брать кредиты? Кому-то старше восемнадцати лет, с хорошей кредитной историей, никто не запрещает. Политическую свободу. У нас кто-то запрещает после восемнадцати лет участвовать в выборах? На самом деле, понимаете, это нам дают троянского коня, подмену ценностей, — поделился опасениями Цивилев.

Депутат заявил, что в России никаких проблем с этими вопросами не имеется, и обратился к теме феминизма. По его версии, в Международный женский день "во всех странах западных закрывают магазины, потому что там феминистки уничтожают магазины, бьют стекла". В России праздник проходит на должном, с точки зрения парламентария, уровне.

Резко на защиту мужчин встала однопартиец Цивилева Вера Сергеева, которая напомнила, что равенство обоих полов закреплено в Конституции. Выделение одной гендерной группы перед другой она посчитала противоречием основному закону.

— Мы сейчас с вами ездим по улицам и видим рекламу социальную. Не скажу даже рекламу, мы видим героев России, мы ими гордимся. И очень хорошо, что там больше мужчин и очень редко попадаются женщины. Потому что мужчины нас защищают, — встала на защиту гендерных ролей депутат. — А если говорить о семье, о равных правах супругов в отношении детей, то они тоже равны.

Не поскупился на формулировки и единоросс Юрий Гладунов. Он назвал предложение "Яблока" "пиаром и популизмом". Сама проблема дискриминации женщин, по мнению парламентария, "высосана из пальца".

Единственной, кто в некоторой степени поддержал инициативу "Яблока", оказалась единоросс Наталия Астахова. Она согласилась с Цивилевым в том, что формулировки могли быть более четкими, но разошлась с коллегой в оценке положения женщин и отдельно празднования 8 Марта.

— Не надо питать иллюзий, что все всё забыли, понимаете, и так, знаете, только цветочки дарят. Конечно, то, что женщины сотворили и перевернули ход истории, это очень важное, значимое событие, которое затронуло все страны, в том числе и Советский Союз. И поэтому мы сидим здесь с вами, депутаты и женщины, только благодаря вот тем движениям. Не надо так пренебрежительно их называть феминистками. Не надо всё под одну гребенку. Это нормальное совершенно отстаивание было прав женщин на равенство, — уверена она.

Своим мнением о законопроекте поделились и участвовавшие в заседании представители Смольного. Так, глава комитета по печати Владимир Рябовол сообщил, что сейчас в законе насчитывается 18 направлений для выделения грантов на социальную рекламу и появление еще одного может урезать финансирование остальных. В частности, с 2022 года в списке оказались поддержка молодежных организаций, противодействие зависимостям, защита детей от опасной информации, укрепление традиционных ценностей, противодействие фальсификации истории и деструктивной идеологии. Появление их в тексте закона Рябовол связал с тем, что с началом СВО "определенным образом наша жизнь поменяла в том числе приоритетность".

— Я за то, чтобы, во-первых, расставлялись приоритеты в таких тематиках, потому что мы не можем топить костром всю Вселенную. <...> Во-вторых, то, что связано с финансированием, бесполезно добавлять сюда новые направления, пока мы не разберемся до конца с финансированием старых, — объяснил позицию глава комитета.

Зампред комитета финансов Лилия Фалалеева в целом поддержала позицию Рябовола. Она уточнила, что на выдачу грантов в бюджете Петербурга в 2026 году заложено 8,1 млн рублей. Город ограничен имеющимися ресурсами и расширить финансирование в этом направлении пока не может. В то же время чиновница сообщила, что концептуально комитет не против самой идеи, но считает нужным сперва разобраться с приоритетностью и целесообразностью подобной социальной рекламы.

Отметим, что Штанникова и фракция "Яблоко" регулярно занимаются темой защиты прав женщин. Так, в июне 2025 года на рассмотрение ЗакСа поступил законопроект о юридической помощи жертвам домашнего насилия. Этот же вопрос депутат поднимала во время отчета начальника петербургского Главка Романа Плугина перед городским парламентом в феврале.

Андрей Казарлыга / Фото: ЗАКС.Ру