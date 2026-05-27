Новости 27 мая 2026, 18:08

В ЗакСе предложили ввести гранты на производство социальной рекламы об инсульте

фото ЗакС политика

Депутаты Законодательного собрания Петербурга Вячеслав Бороденчик и Александр Ржаненков хотят расширить список направлений социальной рекламы, на которые выделяются средства из городского бюджета. Они предложили выделять гранты на производство контента о профилактике неотложных состояний при заболеваниях сердечно-сосудистой системы. Законопроект опубликован на сайте городского парламента. 

Сейчас гранты могут получить НКО, которые производят социальную рекламу о профилактике СПИДа, туберкулеза, инфекционных заболеваний, алкоголизма, табакокурения и наркомании.

В пояснительной записке авторы инициативы уточнили, что в Петербурге в период с 2012 по 2025 годы вовремя оказанная медицинская помощь снизила смертность от инсультов более чем на 10%. Однако многие граждане не обращаются к врачам при обнаружении симптомов сердечно-сосудистых заболеваний. Также депутаты подчеркнули, что около 31% петербуржцев, которые перенесли инсульт, нуждаются в специальном уходе. Этот показатель выше, чем общероссийский, утверждают авторы законопроекта.

Кроме того, в финансово-экономическом обосновании проекта закона указано, что в период с 2017 по 2026 год сумма, выделенная на производство социальной рекламы, не менялась. Она составляет 8,1 тысячу рублей. В Смольном инициативу депутатов сочли целесообразной.

В апреле депутаты бюджетно-финансового комитета ЗакСа проголосовали против законопроекта о выделении грантов на социальную рекламу о роли женщин. Инициативу предложила фракция "Яблоко" в городском парламенте. Многие парламентарии посчитали, что в Петербурге права женщин не нарушаются. 

Дарья Нехорошева / Фото: ЗАКС.Ру


Упоминаемые персоны
Бороденчик Вячеслав Иванович 
Ржаненков Александр Николаевич 






