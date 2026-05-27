ЗакС попросит Госдуму регламентировать работу антикафе с животными и зоопарков

На рассмотрение депутатов Законодательного собрания Петербурга поступила федеральная инициатива о лицензировании антикафе с животными. Законопроект направлен на усиление контроля за деятельностью заведений, в которых предусмотрен прямой контакт посетителей с животными.

Под поправки подпадают контактные зоопарки, антикафе, цирки, услуги фотосъемки с животными, дельфинарии и океанариумы, а также любые организации, демонстрирующие животных и допускающие физический контакт с ними. Предлагается ввести обязательное лицензирование указанной деятельности. Кроме того, владельцев таких заведений хотят обязать обустроить специальную зону с укрытиями, недоступную для людей, куда животным должны обеспечить постоянный беспрепятственный доступ.

В пояснительной записке подчеркивается, что инициатива направлена на обеспечение гуманного отношения к животным, используемым в развлекательных и демонстрационных целях. Законопроект призван установить единые требования к содержанию и обращению с такими животными, снизить уровень их стресса, а также гарантировать безопасность посетителей заведений, где предусмотрен контакт с животными.

Поправки планируют внести в федеральные законы "О лицензировании отдельных видов деятельности" и "Об ответственном обращении с животными и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации". Инициативу внесла постоянная комиссия по экологии и природопользованию Заксобрания. Представлять документ в Государственной думе уполномочили депутата Алексея Макарова, возглавляющего профильную комиссию.

