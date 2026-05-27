Закон об исполнении бюджета Петербурга в 2025 году внесен в ЗакС

На утверждение Законодательного собрания поступил законопроект об исполнении городского бюджета за 2025 год. Документ в парламент Петербурга внес губернатор Александр Беглов 25 мая.

Инициативой предлагается утвердить доходы казны в сумме 1,41 трлн рублей и расходы в размере 1,47 трлн рублей. Дефицит бюджета составил 65,17 млрд рублей.

Из пояснительной записки следует, что в 2025 году доходная часть городской казны была исполнена на 100,3%, а расходная — на 97,9%. Темп роста доходов по сравнению с 2024 годом составил 104,7%, собственных доходов — 104,9%. Из общей суммы доходов 976 млрд рублей, или 71,2%, пришлось на поступления от налогов на доходы физических лиц и на прибыль организаций.

Государственный долг Петербурга по состоянию на начало 2026 года равнялся 71,19 млрд рублей. Как отмечается, в прошлом году он сократился на 1,7 млрд рублей.

В сопроводительном письме Беглов попросил депутатов рассмотреть законопроект в первоочередном порядке. Представлять документ в парламенте будут вице-губернатор Алексей Корабельников и представитель губернатора Константин Сухенко.

