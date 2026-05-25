Участники СВО в Петербурге получат право на выплаты для открытия своего дела

Фракция "Единая Россия" внесла на рассмотрение Законодательного собрания инициативу о предоставлении участникам СВО единовременных выплат на открытие собственного дела, сообщил 25 мая спикер городского парламента Александр Бельский. Речь идет о суммах до 350 тысяч рублей.

Поправки вносятся в Социальный кодекс Петербурга, ЗакС зарегистрировал их 20 мая. Сейчас на получение выплат в виде пособия могут претендовать малоимущие семьи или одиноко проживающие граждане. Законопроект добавляет в список потенциальных получателей помощи участников СВО при условии, что они завершили контракт и официально признаны безработными или ищущими работу. При этом в текст Соцкодекса вносится уточнение, что средства предназначаются для стимулирования получателей к занятию индивидуальным предпринимательством.

Социальную помощь участникам СВО планируют оказывать без оценки их среднедушевого дохода или же среднедушевого дохода их семьи. Условием выделения средств обозначено включение открытия ИП в программу социальной адаптации и предоставление рекомендации на заключение соцконтракта.

На заседании фракции ЕР законопроект получил единогласную поддержку участников. В пояснительной записке к нему уточняется, что он был разработан в целях приведения положений Соцкодекса в соответствие с федеральным законодательством.

"На мой взгляд, благородный и своевременный шаг навстречу ветеранам, которые возвращаются к мирной жизни. Не каждый из них после перенесенных испытаний сможет, да и захочет, заниматься прежним делом. Поэтому наша общая задача — помочь им найти новое достойное место в Петербурге", — написал Бельский в социальных сетях.

Спикер положительно оценил целеустремленность и смекалку военнослужащих и выразил уверенность, что личностные данные помогут им добиться успеха в бизнесе.

На прошлой неделе ЗакС принял в третьем чтении поправки в Соцкодекс о сохранении за многодетными права на ежемесячное пособие при превышении среднедушевого дохода семьи не более чем на 10% относительно величины регионального прожиточного минимума. Размер пособия соответствует половине величины прожиточного минимума.

Андрей Казарлыга / Фото: ЗАКС.Ру