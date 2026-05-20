ЗакС одобрил проект закона о выплате пособий многодетным семьям при росте дохода

Депутаты Законодательного собрания Петербурга 20 мая приняли в целом законопроект о сохранении права многодетных семей на получение ежемесячного пособия в размере 50% от регионального прожиточного минимума в Петербурге. Ежемесячное пособие планируют предоставлять гражданам с детьми в возрасте до 17 лет на срок один год, если среднедушевой доход семьи не превышает региональный прожиточный минимум более чем на 10 %. Претендовать на деньги можно лишь при условии пятилетнего проживания в России. С докладом выступил представитель губернатора в Заксобрании Константин Сухенко.

Поправки вносятся в Социальный кодекс Петербурга. Автором инициативы выступил губернатор Александр Беглов. Сухенко со ссылкой на данные Социального фонда сообщил, что с мая 2026 года новые условия получения ежемесячного пособия позволят расширить поддержку примерно для 360 петербургских семей. Реализация инициативы потребует дополнительных расходов в размере 129,8 млн рублей. Финансирование хотят распределить между бюджетами: 88,2 млн рублей выделит город, 41,6 млн рублей поступит из федеральной казны.

Член фракции КПРФ Александр Рассудов поинтересовался у Сухенко о порядке начисления пособий многодетным семьям в случаях, если доход однократно или двукратно превысит прожиточный минимум более чем на 10%. После ряда уточнений представитель губернатора в городском парламенте подтвердил, что в подобных ситуациях право семей на получение пособий сохранится.

В начале недели проект закона поддержал бюджетно-финансовый комитет Заксобрания Петербурга. На федеральном уровне закон о ежемесячных пособиях для многодетных семей, учитывающий возможность повышения доходов, приняли депутаты Государственной думы в феврале 2026 года.

