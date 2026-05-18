БФК поддержал инициативу о сохранении пособий многодетных семей при росте дохода

Бюджетно-финансовый комитет Законодательного собрания Петербурга 18 мая поддержал законопроект о сохранении за многодетными семьями права на 50% ежемесячного пособия при повышении среднего дохода над региональным прожиточным минимумом не более чем на 10%, сообщил председатель городского парламента Александр Бельский в своих социальных сетях. В среду депутаты рассмотрят инициативу на пленарном заседании.

"Инициатива предусматривает возможность для назначения пособия в размере 50% от детского прожиточного минимума в Петербурге даже в том случае, если среднедушевой доход семьи превышает величину регионального прожиточного минимума, но не более чем на 10%", — написал Бельский.

Поправки внесут в Социальный кодекс Петербурга. Так, сейчас региональный прожиточный минимум составляет 20,6 тысяч рублей. В случае принятия законопроекта, многодетные семьи с превышением среднего дохода на 10% смогут претендовать на половину выплаты — около 10 тысяч рублей. Документ на рассмотрение внес губернатор Александр Беглов.

В феврале 2026 года Государственная дума приняла закон о выплате ежемесячных пособий многодетным семьям при повышении доходов на федеральном уровне. Согласно документу, одним из новых условий получения пособия также становится срок проживания в России. Гражданин сможет претендовать на выплату только при пятилетнем сроке проживания на территории страны.

Екатерина Гусева / Фото: ЗАКС.Ру