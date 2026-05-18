Бельский о "Зеленых": Появится достаточно серьезный политический игрок в городе

Председатель Законодательного собрания Петербурга Александр Бельский уверен, что команда депутата Марины Шишкиной, которая идет на сентябрьские выборы от партии "Зеленые", станет "серьезной силой" на политической сцене города. В интервью газете "Ведомости" он положительно отозвался о перспективах объединения избраться в следующий созыв городского парламента.

"Да, появится достаточно серьезный политический игрок в городе, потому что за ним стоят авторитетные люди — я говорю о депутатах нашего парламента Шишкиной Марине Анатольевне, Амосове Михаиле Ивановиче, Алескерове Андрее Энверовиче. Есть молодежь достаточно целеустремленная, и я даже не сомневаюсь, что с тем опытом, который есть у Марины Анатольевны, это будет серьезная сила. Но сила, наполненная не популизмом. Зная Марину Анатольевну, она будет говорить о конкретных делах. Может быть, не все удастся реализовать, но это будет искреннее желание сделать наш город лучше", – заявил Бельский.

Спикер ЗакСа, руководитель регионального отделения партии "Единая Россия" упомянул "Зеленых" в ответ на вопрос о возможных отличиях избирательной кампании 2026 года от выборов 2021 года и новых оппонентов правящей партии.

Сейчас Марина Шишкина возглавляет в городском парламенте фракцию "Справедливая Россия — За правду". С 2023 года она и ее соратники Михаил Амосов, Андрей Алескеров, Любовь Менделеева и Александр Новиков не поддерживают отношения с партией Сергея Миронова и действуют как самостоятельное объединение. В марте 2026 года команда Шишкиной объединилась с партией "Зеленые" для участия в сентябрьских выборах. Шишкина возглавит партийный список. Отметим, для участия в выборах "Зеленым" необходимо пройти процедуру сбора подписей.

