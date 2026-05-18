У "Единой России" нет требований по количеству кандидатов с опытом СВО

Глава петербургского отделения "Единой России" Александр Бельский в интервью газете "Ведомости" заявил, что у партии нет конкретных требований по количеству участников специальной военной операции, которые пойдут на сентябрьские выборы в качестве кандидатов. Он добавил, что ЕР намерена помогать участникам СВО, пожелавшим попробовать свои силы в политике.

– Конкретных требований нет. [...] Нужно понимать, что это "новая кровь" для ЕР. И ребята с очень прозрачным и понятным видением, которое совпадает с ЕР. Приоритет Родины превыше всего. Обостренное чувство справедливости. Это очень важно. Поэтому мы, конечно, ждем этих ребят и будем им помогать. Понимаем прекрасно, что у них опыта такого нет — за исключением, может быть, тех, кто уже был в политике, является ветераном специальной военной операции. А сколько их будет — ставить какие-то процентные показатели мы не станем, – сказал Бельский.

На предварительное голосование "Единой России" по выборам депутатов Законодательного собрания Петербурга заявился 51 участник специальной военной операции. Это почти 15% от всех участников праймериз. На внутрипартийное голосование по думской кампании от Петербурга заявился 21 претендент с опытом участия в СВО.

Во время интервью "Ведомостям" спикер Бельский также высказался о шансах партии "Зеленые" избраться в новый созыв Законодательного собрания. По его мнению, команда "Зеленых" сможет стать серьезной политической силой в Петербурге.

