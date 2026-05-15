На праймериз "Единой России" по выборам в Заксобрание заявились 343 человека

В предварительном голосовании по выборам депутатов Законодательного собрания Петербурга зарегистрировались 343 человека. Из них 140 претендуют на выдвижение по одномандатным округам, а 203 – по региональным группам, сообщил глава городского отделения партии Александр Бельский 15 мая. Прием заявок завершился накануне, 14 мая.

"В этом году процедура вновь показала высокий уровень вовлеченности со стороны жителей города. В предварительном голосовании принимают участие люди самых разных возрастов и профессий — врачи, педагоги, волонтеры, предприниматели, общественные деятели, представители молодежных организаций, действующие депутаты, участники специальной военной операции", – написал Бельский в соцсетях.

На праймериз по выборам депутатов Государственной думы от Петербурга зарегистрировались 147 кандидатов: 67 по восьми одномандатным округам, еще 80 человек – по спискам.

Прием заявок на праймериз проходил с 11 марта по 14 мая. Отметим, изначально прием документов собирались завершить 30 апреля, однако федеральное руководство партии решило продлить сроки. Само голосование пройдет с 25 по 31 мая. Сейчас "Единая Россия" собирает заявки от выборщиков. Оставить свой голос смогут все желающие в зависимости от своей регистрации.

Итоги внутрипартийного голосования должны определить, кто будет представлять партию на сентябрьских выборах. Единый день голосования запланирован на 20 сентября. В Петербурге будут выбирать депутатов Госдумы, Заксобрания, а также нескольких муниципальных советов. Полноценные выборы пройдут в МО "Автово". Дополнительные выборы проведут в МО "Оккервиль", МО "Красненькая речка" и МО "Новоизмайловское".

