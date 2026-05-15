Лидер партии "Родина" Алексей Журавлев встретился с петербургскими соратниками

Петербург с визитом посетил председатель партии "Родина", депутат Государственной думы Алексей Журавлев. Во время поездки он встретился с петербургскими сторонниками и обсудил предстоящие выборы. Мероприятие прошло 14 мая в партийном штабе на Гороховой улице. На ней также присутствовал руководитель регионального отделения "Родины" Андрей Анохин.

"Мы обязаны закалить актив до состояния стали. Санкт-Петербург — это город-фронт, город-герой, и политическая работа здесь может вестись только патриотическая и созидательная. "Родина" идёт на выборы, чтобы защищать интересы русских людей, требовать справедливости и наводить порядок. Ни шагу назад", – приводят слова Журавлева в пресс-службе объединения.

Также на встрече зашла речь о мобилизации сторонников и запуске новых проектов в Петербурге. Отдельный акцент в "Родине" делают на привлечении молодежи к политической жизни города.

Как уточнил Анохин в соцсетях, на следующей неделе партийцы собираются провести заседание расширенного совета регионального отделения, после которого "Родина" объявит свое решение об участии в выборах депутатов Законодательного собрания. Ранее в партии открыто не заявляли о планах по выдвижению в городской парламент.

Отметим, на следующий день после встречи со сторонниками Журавлёв посетил Мариинский дворец, где пообщался со спикером Заксобрания Александром Бельским. Они обсуждали, по словам Журавлева, вопросы социальной поддержки и состояние ВПК.

