Бельский встретился с председателем "Родины" Журавлевым

В Мариинском дворце состоялась встреча спикера Законодательного собрания Петербурга Александра Бельского с председателем партии "Родина", депутатом Государственной думы Алексеем Журавлевым. Темой разговора, по словам Журавлева, стала социальная политика и состояние оборонной промышленности. Фотографиями со встречи депутат Госдумы поделился в соцсетях 15 мая.

"И губернатор, и спикер Законодательного собрания, работая в тесной связке, многое делают для Санкт-Петербурга, внимают во все проблемы, и большинство из них оперативно решается. Обсудили социальную политику, состояние оборонной промышленности. Партия "Родина" и я лично готовы помогать городу во всех его начинаниях, потому что они идут на благо людям", – написал Журавлев.

Петербургское отделение партии "Родина" возглавляет бывший депутат Заксобрания Андрей Анохин. О планах участия в выборах депутатов городского парламента он еще не заявлял, однако реготделение намерено выдвинуть на выборах в Госдуму несколько человек. Среди них ожидаются участники специальной военной операции. Сам Анохин уклончиво отвечал на вопрос о своем личном участии в избирательной кампании в качестве кандидата. Тем не менее он возглавляет избирательный штаб партии в Северной столице.

Константин Леньков / Фото: Алексей Журавлев