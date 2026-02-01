Петербургская "Родина" выдвинет участников СВО на выборы в Госдуму

Отделение партии "Родина" в Петербурге намерена выдвинуть участников специальной военной операции на выборах депутатов Государственной думы в 2026 году. Предполагается, что кандидаты с опытом СВО представят партию в Выборгском и Красносельском районе, сообщил глава регионального отделения "Родины" Андрей Анохин в своих социальных сетях 31 января.

Вся кампания пройдет с идеями концепции "Опережая сегодня", разработанной Анохиным в последние годы. Один из ключевых пунктов программы — его собственная криптовалюта "Златник", которая, как он ожидает, станет отечественной заменой биткоину. Также главным приоритетом во время выборов в сентябре 2026 для партии станет наблюдение за ходом голосования. Для этого в обозримом будущем партийцы намерены провести ряд мероприятий.

Отдельно Анохин сообщил, что вопрос об участии партии в выборах в Законодательное собрание рассмотрят позже на внеочередной партийной конференции.

Ранее ЗАКС.Ру писал, что руководителем избирательного штаба партии в Петербурге стал экс-депутат Заксобрания Андрей Анохин. Он возглавляет городское отделение "Родины" с мая 2025 года.

Константин Леньков / Фото: ЗАКС.Ру