Партии приоткрывают штабы к выборам

KL_08560.JPG (870 KB)Представители петербургских отделений партий в последний раз в этом году встретились в "Экспертном клубе Петербурга" и обсудили планы на предстоящие выборы. Пока на повестке стоят общие черты избирательных кампаний и подготовка к открытию предвыборных штабов. Подробнее – в материале ЗАКС.Ру.

На последний "Экспертный клуб Петербурга" в 2026 году пришли представители "Единой России", "Коммунистов России", "Зеленых", "Родины", "Новых людей", ЛДПР и КПРФ. Единороссов представляли сразу двое: замруководителя исполкома регионального отделения Сергей Григорьев и депутат Законодательного собрания Александр Малькевич. Между ними сидел первый замкоординатора ЛДПР Иван Есипов. Его партии политолог Дмитрий Солонников предсказывает второе место на предстоящих выборах. Те, кто по идее могли бы с этим поспорить, нашли другие темы для разговора.

От "Коммунистов России" выступал председатель объединения Сергей Малинкович, который то и дело отпускал замечания в адрес члена КПРФ Геннадия Денисова и его партии.

– Рядовой актив КПРФ, прекрасные люди, честнейшие, достойнейшие – все перейдут сюда [к "Коммунистам России"], все ваши лучшие депутаты, Геннадий Иванович, перейдут к нам, все комсомольцы, ветераны перейдут к нам. Это уже будут не "Коммунисты России" в том виде… Это уже будет мощнейшая партия. Я останусь во главе. Она будет в ЗакСе, будет в Государственной думе. Да, по списку пока, согласен, мы не проходим, но я уверен, по одномандатным округам от нас пройдут. Может, не члены партии, но сторонники. Уже идут переговоры. Я не могу назвать фамилии. Зюганов очень мстительный человек, и неизвестно, что с ними будет, – заявил Малинкович.

Предвыборный штаб Малинковича уже открыт (закрывался ли штаб когда-либо – он не уточнил). Структуру возглавил он сам. Его заместитель – главный редактор партийной газеты Александр Рахманин.

Коммунист Денисов, возглавивший предвыборный штаб КПРФ в Петербурге, рассказал собравшимся о вызовах, с которыми партия сталкивается в последнее время. Это и недопуск кандидатов до выборов, и давление на членов участковых избирательных комиссий со стороны работодателей. Сейчас горком партии уже обучает потенциальных кандидатов. По информации ЗАКС.Ру, в начале зимы количество слушателей курса составляло порядка 30 человек.

Отметим, в КПРФ удалось частично разрешить раскол в парламентской фракции. Летом 2024 года, незадолго до выборов губернатора, группа депутатов сняла главу фракции Романа Кононенко с должности. Новым лидером стала Ирина Иванова, которая с коллегами вышла из партии. По словам собеседника ЗАКС.Ру, отношения с некоторыми представителями "отколовшейся" ячейки все же удалось улучшить, пускай и не со всеми. По крайней мере, не исключается возможное выдвижение от КПРФ Ирины Ивановой и Александра Рассудова. Достичь такого уровня отношений с Дмитрием Дмитриевым пока не получилось.

В "Единой России" дату конкретного старта избирательной кампании выделить не могут. Как заявил председатель Заксобрания и глава городского отделения ЕР Александр Бельский в одном из интервью, желающие избраться на новый срок должны были начать кампанию еще пять лет назад. С похожей мыслью выступил замруководителя исполкома реготделения Сергей Григорьев.

– Тяжело сказать, что мы "официально" откроем штаб. Мы в общем-то свою работу никогда не прекращали. Если говорить о том, кто его возглавит, то будет, конечно же, и идеологическая группа, первые люди списка регионального и федерального. Будет и технологическая группа. Пока мы в этих списках определяемся, потому что, опять же, политическая жизнь и в городе, и в стране меняется, – сказал Григорьев.

Он пояснил, что называть какие-либо имена сейчас затруднительно. В отличие от других партий, где лидеры очевидны и ведут активность на регулярной основе, "Единой России" приходится отбирать из более широкого числа кандидатов. По его мнению, примерный шорт-лист определится к началу марта, когда начнется прием документов на праймериз. Выдвигать своих представителей ЕР собирается в каждом округе. Сейчас с будущими кандидатами (они, оказывается, уже есть) обсуждают агитматериалы и уникальную повестку.

Представитель петербургского отделения ЛДПР Иван Есипов не стал делиться конкретными планами на предстоящий год, но коротко отметил успехи партийцев в привлечении новых сторонников. Реготделение в Петербурге, которое Есипов фактически возглавляет, он считает лучшим в стране. Также в ходе его выступление прозвучало и имя одного из потенциальных кандидатов от партии в Заксобрание Петербурга.

– Я думаю, что у Евгения Ененкова все шансы попасть в Законодательное собрание есть. Активная работа, хорошие показатели, поэтому будем смотреть. В любом случае, он, на мой взгляд, самый сильный муниципальный депутат, наверное, в России от партии, – рассказал Есипов, отвечая на вопрос руководителя "Экспертного клуба Петербурга" Ильи Стрелкова.

Депутат МО "Шувалово-Озерки" Ененков в последний раз пытался избраться в Законодательное собрание в рамках дополнительных выборов в сентябре 2024 года.

Избирательной кампанией "Новых людей" будет руководить депутат Заксобрания Дмитрий Панов. Его заместителем станет глава городского отделения партии Анастасия Васильева. Говоря о кандидатах, Панов выразил надежду на то, что Дмитрий Павлов сохранит пост лидера фракции. Об Ольге Герасиной он тоже высказался положительно, отметив ее продуктивность в комиссии по экологии. Также Панов заявил, что фракция "Новые люди" сможет войти в тройку лидеров по численности в новом созыве.

Речь зашла и про депутата Госдумы Оксаны Дмитриеву, которая после объединения "Новых людей" с Партией роста вошла в руководящие органы петербургского отделения.

– Мы встречались с Оксаной Генриховной. Больше того, хочу сказать, что я лично восхищаюсь ею как экономистом. Она одна из немногих политиков, которая не только "читает" бюджет Санкт-Петербурга, но и защищает в экономическом плане интересы нашего города. <...> На сегодняшний день находимся с Оксаной Генриховной в неразрывном диалоге, потому что у нее есть целый ряд стратегически значимых пунктов нашей стратегии на 2026 год. <...> Мы гордимся тем, что она с нами, – рассказал Панов.

Представитель партии "Родина" Антон Остапенко доложил, что избирательный штаб возглавил глава городского отделения, экс-депутат Заксобрания и бывший чиновник Смольного Андрей Анохин. Впрочем, значительную часть внимания в партии сейчас уделяют криптовалюте. Анохин после ухода с госслужбы всерьез увлекся своей криптой "Златник", которая, по задумке, должна стать российским ответом биткоину.

Другая непарламентская партия, "Зеленые", готовится в скором времени начать подготовку к сбору подписей в поддержку выдвижения, рассказал электоральный юрист Владислав Горский. Они намерены принять участие во всех запланированных выборах на 2026 год - и в Заксобрание, и в Госдуму, а также выдвинуться в муниципалитетах. В следующем году муниципалов будут выбирать в МО "Автово" и МО "Красненькая речка".

Константин Леньков / Фото: ЗАКС.Ру