Муниципал 10 февраля 2026, 20:21

Глава МО №21 Валентина Костина сложила полномочия

фото ЗакС политика Глава МО №21 Валентина Костина сложила полномочия

Совет депутатов МО "№21" на заседании 10 февраля проголосовал за досрочное сложение полномочий главы округа Валентины Костиной, сообщило издание "Ротонда". Решение принято на основании личного заявления. Новым руководителем муниципального образования избрана Наталья Логвинова. 

В беседе с журналистами Костина пояснила, что планировала отойти от дел еще во время последних выборов в 2024 году. В следующем месяце ей исполнится 68 лет, и для нее важно "уйти вовремя". В то же время она специально не стала покидать совет в прошлом году из-за предстоящей проверки Контрольно-счетной палаты. На днях ведомство сообщило о ряде выявленных нарушений, связанных с нецелевым расходованием бюджетных средств. Впрочем, отчет КСП никак не сказался на ее уходе с должности, отметила Костина.

Костина впервые избралась в местный совет МО №21 в 2000 году. Она является одним из самых опытных муниципалов в Петербурге. 

Новый руководитель Логвинова в совете с 2019 года. Как и ее предшественница на этом посту, депутатский мандат Логвинова получила при поддержке "Единой России". Она также занимает пост директора СПБ ГБУ "Подростково-молодежный центр "Калининский". 

Константин Леньков / Фото: Валентина Костина


