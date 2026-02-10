Всеволожского коммуниста задержали в Пулково из-за сентябрьского пикета

Глава Всеволожского районного отделения КПРФ Дамир Хакуашев задержан ночью 10 февраля в аэропорту Пулково, рассказал его однопартиец, депутат Законодательного собрания Ленобласти Иван Апостолевский. Хакуашеву вменяют проведение публичного мероприятия без подачи уведомления (ч. 2 ст. 20.2 КоАП РФ) из-за одиночного пикета, устроенного в сентябре 2025 года.

"Сегодня ночью, в 00:10, в аэропорту Пулково был задержан Дамир Хакуашев — руководитель КПРФ Всеволожского района, наш друг и партийный соратник. Его доставили в отдел полиции в Мурино", — написал Апостолевский в своих социальных сетях.

В беседе с ЗАКС.Ру депутат уточнил, что Хакуашева задержали по прилете в Петербург и сразу же отвезли в Мурино. Он сообщил, что по состоянию на вечер вторника задержанный по-прежнему остается в отделе полиции.

— Он еще там, в Мурино. И суд — пока еще нет информации по суду. То есть, как будет [информация], обязательно там всех своих товарищей оповестим, — рассказал Апостолевский.

Он уточнил, что причиной для задержания Хакуашева послужил пикет, устроенный в поддержку коммуниста Ильшата Нафикова. Сам Нафиков перед этим получил девять суток ареста из-за несогласованной акции устроенной коммунистами перед зданием администрации МО "Муринское городское поселение" в мае 2025 года.

В прошедшем декабре из-за проведения пикета в поддержку Нафикова Всеволожский городской суд оштрафовал на 20 тысяч рублей Лидию Никандрову. Ее также признали виновной в проведении несогласованной акции.

Ранее во вторник Дзержинский районный суд оштрафовал на 20 тысяч рублей бывшего главу петербургского отделения ликвидированной партии "Гражданская инициатива" Андрея Склярова, признав виновным в проведении публичной акции без уведомления. Причиной послужил одиночный пикет, устроенный активистом в сентябре 2025 года в поддержку члена "Общества.Будущее" Саввы Федосеева.

