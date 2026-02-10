По делу о взятке задержан глава всеволожской "Единой службы заказчика"

В Ленинградской области по подозрению в получении взятки в особо крупном размере (ч. 6 ст. 290 УК РФ) задержан директор МКУ "Единая служба заказчика" Всеволожского муниципального района, сообщили 10 февраля в Следственном комитете. Ему вменяют получение более 6,5 млн рублей от представителя коммерческой фирмы.

Следствие считает, что в обмен на деньги директор вместе с соучастниками могли пообещать предпринимателю победу в госзакупке, а также общее покровительство при реализации муниципального контракта на благоустройство земельного участка.

Обстоятельства произошедшего выясняются, СК проверяет причастность фигурантов к иным эпизодам преступной деятельности. В суде следствие намерено ходатайствовать об аресте задержанного.

Ведомство не назвало имя фигуранта. Согласно данным ЕГРЮЛ, должность директора МКУ занимает Игорь Кривоносов. Основным видом деятельности учреждения указана деятельность заказчика-застройщика и генерального подрядчика.

На прошлой неделе по обвинению в получении взяток отправился под стражу бывший военный комиссар Приозерска и Приозерского района Ленобласти Михаил Зеленцов. Ему вменили участие в схеме с выдачей призывникам военных билетов за деньги.

Андрей Казарлыга / Фото: Следственный комитет (скриншот видео)