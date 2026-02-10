ЗакС.Ру во ВКонтакте ЗакС.Ру в Telegram ЗакС.Ру в Дзене ЗакС.Ру в Дзене
Новости
Статьи
Муниципал
Интервью
Медиатека
Выборы

Новости 10 февраля 2026, 19:52

Митянина призвала ужесточить правила освещения преступлений против детей

фото ЗакС политика Митянина призвала ужесточить правила освещения преступлений против детей

Уполномоченный по правам ребенка Петербурга Анна Митянина на пресс-конференции ТАСС 10 февраля сказала, что не нужно размещать в СМИ информацию о пострадавших детях и детальные описания происшествий. По ее мнению, подобные сведения могут негативно повлиять на психику несовершеннолетних. Она обратилась в городской парламент для подготовки инициатив по корректировке законодательства в вопросах информационной безопасности.

Митянина обратилась в центр экспертиз СПбГУ с просьбой изучить собранные ею материалы, вероятно, новостные заметки. По ее словам, сотрудники университета согласились, что запрет на распространение информации о пострадавших детях необходим. Однако омбудсмен признала, что ограничение не должно распространяться на информацию официальных органов.

"Наша задача не ограничить общество и людей в получении информации, не введение цензуры, как полагают отдельные представители СМИ, а защита детей от вбросов ложной информации, фейков и комментариев, которые распространяются недобросовестными людьми" - слова Митяниной в ТАСС. 

Ранее Митянина неоднократно жаловалась на журналистов, которые не проявляют должной тактичности при подготовке материалов о нарушении прав детей. К примеру, в 2023 году детский омбудсмен заявляла в Заксобрании, что СМИ "в погоне за сенсацией" подают новости цинично и делятся личными данными несовершеннолетних.

Дарья Нехорошева / Фото: ЗАКС.Ру


Подписывайтесь на канал ЗакС.Ру в Дзене , Телеграм , Дзен.Новости
Упоминаемые персоны
Митянина Анна Владимировна






Рейтинг  персон ↑


О редакции Реклама