Митянина призвала ужесточить правила освещения преступлений против детей

Уполномоченный по правам ребенка Петербурга Анна Митянина на пресс-конференции ТАСС 10 февраля сказала, что не нужно размещать в СМИ информацию о пострадавших детях и детальные описания происшествий. По ее мнению, подобные сведения могут негативно повлиять на психику несовершеннолетних. Она обратилась в городской парламент для подготовки инициатив по корректировке законодательства в вопросах информационной безопасности.

Митянина обратилась в центр экспертиз СПбГУ с просьбой изучить собранные ею материалы, вероятно, новостные заметки. По ее словам, сотрудники университета согласились, что запрет на распространение информации о пострадавших детях необходим. Однако омбудсмен признала, что ограничение не должно распространяться на информацию официальных органов.

"Наша задача не ограничить общество и людей в получении информации, не введение цензуры, как полагают отдельные представители СМИ, а защита детей от вбросов ложной информации, фейков и комментариев, которые распространяются недобросовестными людьми" - слова Митяниной в ТАСС.

Ранее Митянина неоднократно жаловалась на журналистов, которые не проявляют должной тактичности при подготовке материалов о нарушении прав детей. К примеру, в 2023 году детский омбудсмен заявляла в Заксобрании, что СМИ "в погоне за сенсацией" подают новости цинично и делятся личными данными несовершеннолетних.

Дарья Нехорошева / Фото: ЗАКС.Ру