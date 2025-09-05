Коммуниста из Ленобласти Ильшата Нафикова арестовали на 9 суток

Всеволожский городской суд Ленинградской области 5 сентября арестовал на 9 суток члена КПРФ Ильшата Нафикова за проведение публичного мероприятия без подачи в установленном порядке уведомления (ч. 2 ст. 20.2 КоАП), сообщил ЗАКС.Ру адвокат Сергей Подольский, который представлял коммуниста в суде.

Поводом для ареста стала акция областного отделения КПРФ возле здания администрации МО "Муринское городское поселение" в мае 2025 года. Мероприятие было посвящено заводу "Фаворит", недалеко от населенного пункта, на который жаловались местные жители. Нафикова задержали накануне, 4 сентября. Ночь перед судом активист провел в отделе полиции.

Ранее в Ленобласти арестовали на семь суток соратника Нафикова, депутата областного парламента Ивана Апостолевского. На него составили протокол по статье о публичной демонстрации запрещенной символики (ч. 1 ст. 20.3 КоАП) из-за старых публикаций в Telegram.

Константин Леньков / Фото: ЗАКС.Ру