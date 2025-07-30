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Новости 30 июля 2025, 19:49

Депутату ЗакСа Ленобласти Апостолевскому назначили семь суток ареста

фото ЗакС политика Депутату ЗакСа Ленобласти Апостолевскому назначили семь суток ареста

Сосновоборский городской суд назначил семь суток ареста депутату Законодательного собрания Ленинградской области от КПРФ Ивану Апостолевскому, сообщила 30 июля активистка Алла Андреева в своем telegram-канале. Протокол на парламентария был составлен по статье о публичном демонстрировании символики экстремистских организаций (ч. 1 ст. 20.3 КоАП РФ).

К своему посту Андреева приложила видеозапись с выступлением адвоката Никиты Сорокина, сделанного по итогам заседания. Защитник Никита Сорокин заявил о намерении обжаловать вынесенное решение. "В действиях моего подзащитного нет состава административного правонарушения", — поделился мнением он.

Апостолевского задержали днем ранее на Московском вокзале из-за поста, датированного 2017 годом. Как сообщал портал 47news, речь шла о репосте публикации комсомольской газеты "Fонарь" с критикой оппозиционера Алексея Навального*. В КПРФ задержание депутата связали с якобы происходящим давлением на партию.

*Росфинмониторинг внес Алексея Навального в реестр экстремистов и террористов

Андрей Казарлыга, фото: Telegram-канал Апостолевского


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