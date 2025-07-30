Депутату ЗакСа Ленобласти Апостолевскому назначили семь суток ареста

Сосновоборский городской суд назначил семь суток ареста депутату Законодательного собрания Ленинградской области от КПРФ Ивану Апостолевскому, сообщила 30 июля активистка Алла Андреева в своем telegram-канале. Протокол на парламентария был составлен по статье о публичном демонстрировании символики экстремистских организаций (ч. 1 ст. 20.3 КоАП РФ).

К своему посту Андреева приложила видеозапись с выступлением адвоката Никиты Сорокина, сделанного по итогам заседания. Защитник Никита Сорокин заявил о намерении обжаловать вынесенное решение. "В действиях моего подзащитного нет состава административного правонарушения", — поделился мнением он.

Апостолевского задержали днем ранее на Московском вокзале из-за поста, датированного 2017 годом. Как сообщал портал 47news, речь шла о репосте публикации комсомольской газеты "Fонарь" с критикой оппозиционера Алексея Навального*. В КПРФ задержание депутата связали с якобы происходящим давлением на партию.

*Росфинмониторинг внес Алексея Навального в реестр экстремистов и террористов

Андрей Казарлыга, фото: Telegram-канал Апостолевского