В КПРФ объяснили задержание Апостолевского давлением на партию

В региональном отделеним КПРФ по Ленинградской области задержание депутата областного Заксобрания Ивана Апостолевского связали с давлением на партию. Соответствующая публикация появилась 29 июля в группе отделения партии "ВКонтакте".

"Давление на партийцев продолжается! Сегодня, 29 июля, в пять утра задержали Ивана Апостолевского — руководителя фракции КПРФ в Законодательном собрании Ленинградской области. <…> Для защиты интересов Ивана к нему выехал адвокат. Новость будет обновляться", - говорится в публикации регионального отделения КПРФ.

Там также напомнили, что днем ранее стало известно, что на кандидата в губернатора Ленобласти от КПРФ Ларису Мухину был составлен административный протокол. "Так проходит предвыборная гонка в Ленобласти. Идет давление на нашу деятельность", - прокомментировали в партии.

Как рассказала сама Мухина в публикации на своей странице "ВКонтакте", 28 июля ее вызвали по повестке в ОМВД по Кингисеппскому району. Там политику объяснили, что ей вменяют незаконное распространение агитационных материалов (ст. 5.12 КоАП РФ). При этом, по словам самой Мухиной, агитация проводилась на партийном мероприятии в помещении Кингисеппского райкома КПРФ.

Кроме того, кандидат рассказала, что на нее якобы написали заявление о том, что она будто бы разместила в группе "ВКонтакте" незаконный пост-объявление о предвыборной агитации. При этом Мухина утверждает, что доступа к этой группе у нее нет.

Напомним, глава фракции КПРФ в Законодательном собрании Ленобласти Иван Апостолевский был задержан утром 29 июля на Московском вокзале. По словам самого депутата, ему вменяют публикацию поста про Алексея Навального* в 2017 году. Апостолевский также выразил уверенность, что задержание связано с предвыборной кампанией в преддверии выборов губернатора региона.

*Росфинмониторинг внес Алексея Навального в реестр экстремистов и террористов

фото: Telegram-канал Апостолевского