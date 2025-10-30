Барабанщика Stoptime арестовали на 12 суток по новому протоколу

Ленинский районный суд назначил 30 октября 12 суток ареста барабанщику уличной группы Stoptime Владиславу Леонтьеву по делу об организации массового пребывания граждан в общественных местах, повлекшего нарушение общественного порядка (ч. 1 ст. 20.2.2 КоАП РФ), сообщил telegram-канал "Осторожно, новости". Это уже второй арест музыканта по данной статье.

Леонтьеву вменили выступление на Сенной площади 26 сентября. Защита настаивала, что в указанное в протоколе время концерта не было. Сам барабанщик заявил, что в тот день выступал с другими музыкантами на канале Грибоедова, передает MR7.

Ранее Леонтьев отбыл 13 суток административного ареста из-за выступления Stoptime возле станции метро "Площадь Восстания". После выхода из ИВС в Луге его доставили в отдел полиции в Петербурге для составления нового протокола.

Накануне Смольнинский районный суд арестовал по той же статье об организации массового пребывания граждан с нарушением общественного порядка двух других музыкантов Stoptime. Вокалистке Диане Логиновой и гитаристу Александру Орлову назначили по 13 суток ареста. Также 13 суток Логиновой назначили по статье о мелком хулиганстве из-за нецензурной лексики в песне. Отметим, что 28 октября Логинову также оштрафовали на 30 тысяч рублей по статье о дискредитации армии.

Впервые суд арестовал музыкантов в середине октября. Группа получила известность после своих выступлений на улицах города. На видеозаписи с исполнением песен иностранных агентов обратила внимание группа общественников и активистов, которые стали требовать привлечения музыкантов к ответственности. Свой запрос правоохранителям по этому поводу отправлял депутат Госдумы Михаил Романов.

Андрей Казарлыга / Фото: ЗАКС.Ру