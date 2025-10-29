Прокурор запросил 13 лет колонии по делу об убийстве рэпера Картрайта

Государственное обвинение запросило 13 лет лишения свободы Марине Кохал, обвиняемой в убийстве (ч. 1 ст. 105 УК РФ) и надругательстве над телом (ч. 1 ст. 244 УК РФ) ее мужа Александра Юшко, известного как рэпер Энди Картрайт, сообщила объединенная пресс-служба судов Петербурга. Рассмотрением уголовного дела занимается Смольнинский районный суд.

Разбирательства тянутся с июля 2020 года. По версии следствия, Кохал решилась на убийство, руководствуясь неприязненным отношением к супругу. Для этого она якобы ввела ему медицинский препарат "обманным путем под неустановленным предлогом в неустановленную область тела", после чего не стала оказывать первую помощь. Юшко скончался в связи с развившимся у него шоковым состоянием, считает следствие.

Вслед за этим в период с 24 по 29 июля 2020 года Кохал расчленила труп на 15 частей. При этом она нанесла телу посмертные повреждения, уничтожив часть тканей "неустановленным способом". При этом она якобы действовала "с целью надругательства над телом умершего, пренебрегая обычаями, традициями и религиозными обрядами погребения, с исключительным цинизмом".

Сама Кохал вину не признает. По ее версии, Юшко скончался от передозировки запрещенного вещества, а она лишь пыталась инсценировать его исчезновение ради сохранения доброго имени супруга.

Андрей Казарлыга / Фото: Объединённая пресс-служба судов Санкт-Петербурга