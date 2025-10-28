Петербуржец получил условный срок за поджог двери квартиры, где жил Оксимирон*

Куйбышевский районный суд приговорил к 1,5 годам условно фигуранта дела о поджоге двери в квартиру, где прежде жил рэпер Оксимирон*, сообщила 28 октября объединенная пресс-служба судов Петербурга. Дело в отношении Андрея Черкашина рассматривали по статье о повреждении имущества из хулиганских побуждений (ч. 2 ст. 167 УК РФ). Сам он объяснял свой поступок, в том числе, патриотическими мотивами.

Суд установил, что в конце апреля Черкашин получил заказ на поджог двери в квартиру дома № 24 по Социалистической улице. Запасшись горючими материалами, он прибыл на место ночью 1 мая. Там он поджег входную дверь, нанеся своими действиями ущерб в размере 8 970 рублей.

Черкашин вину признал и раскаялся, а также возместил потерпевшему моральный вред и материальный ущерб. По его словам, помимо непосредственно поджога он также должен был нанести на стену надпись и заснять весь процесс на видео для отчета перед заказчиком. Денег в качестве оплаты поджога он так и не получил.

"Также Черкашин пояснил, что просматривая группу в сети "Интернет", он выяснил, что ранее иные люди также совершали поджоги лицам, которые предали свою родину и числились "иноагентами", а также тем, кто рекламирует казино, тем самым он подумал, что совершает поджог из патриотических соображений", — отметили в объединенной пресс-службе судов.

Подозреваемого в поджоге задержали спустя сутки после инцидента. В полицию обращался 33-летний предприниматель. Оксимирон* имеет статус иноагента с октября 2022 года.

*Минюст внес Мирона Федорова (Оксимирона) в реестр иноагентов

Андрей Казарлыга / Фото: ЗАКС.Ру