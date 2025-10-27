Суд назначил колонию-поселение блогерше за сожжение паспорта на камеру

Октябрьский районный суд приговорил к двум годам колонии-поселения блогершу Александру Мароти по делу о хулиганстве (ст. 213 УК РФ) и надругательстве над государственной символикой (ст. 329 УК РФ), сообщила 27 октября объединенная пресс-служба судов Петербурга. Уголовное дело возбудили после того, как петербурженка опубликовала видеозапись сожжения российского паспорта.

Мароти была задержана в середине июня, спустя три дня суд отправил ее в СИЗО. Сама блогерша возражала против ареста и просила иную меру пресечения.

Само уголовное дело было зарегистрировано в суде 1 октября. Как сообщали в полиции, свою вину она признала.

По версии обвинения, в ходе трансляции в интернете Мароти "демонстративно произвела поджог паспорта, полностью уничтожив его путем сожжения". При этом она нецензурно выражалась, положительно оценивая уничтожение документа и изображенной на нем государственной символики.

Андрей Казарлыга / Фото: ЗАКС.Ру