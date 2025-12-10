Суд отпустил братьев Громовых из СИЗО под домашний арест

Городской суд Петербурга изменил меру пресечения бывшему главе комитета Смольного по информатизации и связи Ивану Громову и его брату Павлу с нахождения в СИЗО на домашний арест, сообщила 10 декабря "Фонтанка" со ссылкой на адвоката Павла Волошина. Их обвиняют в 14 эпизодах мошенничества (ст. 159 УК РФ) и в трех эпизодах легализации средств (ст. 174.1 УК РФ).

"Это похоже на рождественское чудо, все наши аргументы были теми же, что и всегда — нет юридического основания держать их под стражей, но в этот раз нас услышали", — заявил адвокат изданию.

Иван Громов суммарно провел под стражей четыре года. Суд арестовал его 7 декабря 2021 года. Арест Павла Громова произошел в тот же день день.

Задержание Ивана Громова произошло на следующий день после того, как он покинул пост главы Калининского района. Обвинения в отношении его касаются деятельности чиновника в то время, когда он руководил комитетом по информатизации и связи в 2012-2016 годах. По версии следствия, он вместе с другими фигурантами может быть причастен к реализации схемы с хищением 244,9 млн рублей из бюджета города. Деньги якобы перечислялись коммерческой фирме за работы, которые та в итоге не выполняла.

Рассмотрение уголовного дела в суде началось в октябре 2023 года. В июне 2924 года суд передал государству имущество Павла Громова на сумму свыше 469 млн рублей. В апреле Иван Громов просил отпустить его из СИЗО для проведения медицинских обследований, однако получил отказ.

Андрей Казарлыга / Фото: ЗАКС.Ру