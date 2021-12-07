Экс-главу Калининского района Громова арестовали на два месяца

Куйбышевский районный суд Петербурга вечером 7 декабря арестовал до 6 февраля бывшего главу администрации Калининского района Ивана Громова, обвиняемого в мошенничестве, передает корреспондент ЗАКС.Ру из зала суда.

Обвинение полагает, что Громов может скрыться от ответственности с помощью своих связей в правоохранительных органах, которые появились у чиновника во времена службы в столичной полиции. Также обвинение указало на наличие у экс-главы района обеспеченных родственников, которые якобы могут помочь Громову скрыться. В частности, во время заседания по избранию меры пресечения было объявлено, что у супруги бывшего чиновника на счетах находится более двух миллионов рублей и более 860 тысяч евро.

Громова задержали утром 7 декабря. Его подозревают в мошенничестве (ч.4 ст. 159 УК). По версии следствия, преступления могли быть совершены в период, когда Громов занимал пост председателя комитета по информатизации и связи (с 2012 по 2016 год). Ему вменяют восемь эпизодов мошенничества на общую сумму 165,5 млн рублей, семь из которых — с использованием служебного положения.

Накануне губернатор Петербурга Александр Беглов принял заявление Громова об уходе с должности руководителя администрации Калининского района по собственному желанию. На этом посту он пробыл меньше месяца. До этого он руководил администрацией Петроградского района.

Константин Леньков