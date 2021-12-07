ЗакС.Ру в FaceBook    ЗакС.Ру в Twitter    ЗакС.Ру во ВКонтакте    ЗакС.Ру в Telegram
Новости
Статьи
Муниципал
Интервью
Медиатека
Выборы 2021

Новости 22:03

Экс-главу Калининского района Громова арестовали на два месяца

фото ЗакС политика Экс-главу Калининского района Громова арестовали на два месяца

Куйбышевский районный суд Петербурга вечером 7 декабря арестовал до 6 февраля бывшего главу администрации Калининского района Ивана Громова, обвиняемого в мошенничестве, передает корреспондент ЗАКС.Ру из зала суда. 

Обвинение полагает, что Громов может скрыться от ответственности с помощью своих связей в правоохранительных органах, которые появились у чиновника во времена службы в столичной полиции. Также обвинение указало на наличие у экс-главы района обеспеченных родственников, которые якобы могут помочь Громову скрыться. В частности, во время заседания по избранию меры пресечения было объявлено, что у супруги бывшего чиновника на счетах находится более двух миллионов рублей и более 860 тысяч евро. 

Громова задержали утром 7 декабря. Его подозревают в мошенничестве (ч.4 ст. 159 УК). По версии следствия, преступления могли быть совершены в период, когда Громов занимал пост председателя комитета по информатизации и связи (с 2012 по 2016 год). Ему вменяют восемь эпизодов мошенничества на общую сумму 165,5 млн рублей, семь из которых — с использованием служебного положения. 

Накануне губернатор Петербурга Александр Беглов принял заявление Громова об уходе с должности руководителя администрации Калининского района по собственному желанию. На этом посту он пробыл меньше месяца. До этого он руководил администрацией Петроградского района. 

Константин Леньков


Подписывайтесь на канал ЗакС.Ру в Яндекс.Дзен , Телеграм и Яндекс.Новости
Упоминаемые персоны
Громов Иван Александрович

Обсуждение
 ПРАВИЛА
Запрещается: Оскорбление участников дискуссии и иных лиц, употребление нецензурных слов и брани, разжигание межнациональной розни, пропаганда насилия, спам и реклама других сайтов, комментарии не по теме материала, обсуждение действий администрации сайта. Администрация сайта оставляет за собой право удалить комментарий, если он нарушает эти правила.






Новости7 декабря
Смотреть предыдущие новости →

Проект
«В ваших интересах»
Задайте вопрос депутату
Cимволы с картинки:
ОТПРАВИТЬ


Рейтинг  персон ↑



О редакции Реклама