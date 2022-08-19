Обвиняемого в мошенничестве экс-главу Калининского района Громова оставили в СИЗО

Куйбышевский районный суд Петербурга 19 августа продлил арест бывшему руководителю администрации Калининского района Ивану Громову, обвиняемому в мошенничестве в особо крупном размере (ч. 4 ст. 159 УК). Арест продлили сразу на три месяца - до 23 ноября.

Ранее в этот день пребывание в следственном изоляторе на тот же срок продлили его брату Павлу, который также проходит по делу о хищении бюджетных средств.

События, за которое собираются судить братьев, приходятся на период, когда Иван Громов занимал пост председателя комитета Смольного по информатизации и связи. По версии следователей, Громов вместе с подельниками якобы смог вывести из городского бюджета средства в размере 244 млн рублей, искусственно завышая стоимость контрактов. В середине июля суд избрал меру пресечения еще троим фигурантам этого уголовного дела: бывшему замглаве КИС Андрею Соколову, экс-руководителю ГУП "Информационно-аналитический центр" Андрею Овчаренко и заместителю главы Петроградского района Евгению Корабельникову.

Громова задержали в начале декабря прошлого года - на следующей день после ухода в отставку с должности главы районной администрации.

Константин Леньков