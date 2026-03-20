Прокуратура запросила по 7 лет колонии для братьев Громовых

В Смольнинском районном суде Петербурга гособвинение запросило 7 лет колонии экс-главе комитета информатизации и связи Ивану Громову и его брату Павлу, сообщила "Фонтанка" со ссылкой на сторону защиты фигурантов. Им вменяют 14 эпизодов мошенничества (ст. 159 УК РФ) и три эпизода легализации средств (ст. 174.1 УК РФ). По версии следствия, они причастны к хищению бюджетных средств и перечислению денег подрядной организации за работы, которые фактически не выполнялись. Обвинение также запросило сроки для бывших чиновников и предпринимателей, проходящих по делу Громовых. Приговор планируют огласить в конце апреля.

Для сменившего Громова на посту главы комитета Дениса Чамары прокуратура запросила 3,5 года колонии. Бывшему директору Петербургского информационно-аналитического центра Евгению Герусу также могут назначить 3,5 года, его преемнику Андрею Овчаренко - 3 года. Производство по делу еще одного экс-главы центра, Евгения Корабельникова, прекращено в связи с истечением сроков давности. Остальным фигурантам запросили сроки от 3 лет до 4 лет 7 месяцев колонии.

Все обвиняемые признали свою вину и компенсировали причиненный ущерб, оцениваемый в 240 млн рублей. Существенную часть выплат, по информации стороны защиты, внес Иван Громов. Задержание бывшего чиновника произошло 7 декабря 2021 года, на следующий день после его ухода с поста главы Калининского района. Вечером того же дня суд арестовал его вместе с братом Павлом. Вменяемые им эпизоды относятся к периоду, когда Громов занимал пост главы комитета по информатизации и связи в 2012-2016 годах. По версии следствия, он мог участвовать в схеме хищения бюджетных средств на сумму почти 245 млн рублей.

Слушания по делу стартовали в октябре 2023 года. В июне 2024 года суд решил обратить в доход государства дом и земельный участок в Московской области Павла Громова общей стоимостью более 469 млн рублей. В апреле 2025 года Иван Громов ходатайствовал о временном освобождении из СИЗО для прохождения медицинского осмотра, однако суд отказал ему. В декабре 2025 года братьев Громовых отпустили под домашний арест.

