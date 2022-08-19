"Я предприниматель, а не чиновник": Брату экс-главы Калининского района Громову продлили арест

Куйбышевский районный суд Петербурга 19 августа продлил арест брату бывшего главы Калининского района Ивана Громова Павлу, обвиняемому в мошенничестве (ч. 4 ст. 159 УК), передает корреспондент ЗАКС.Ру. Обвиняемый останется в СИЗО минимум до 23 ноября.

Адвокат просил истребовать из Горсуда результат рассмотрения апелляционной жалобы на продление меры пресечения в мае. Защита отмечала, что весеннее продление формально не вступило в законную силу, пока не рассмотрена жалоба. Прокурор и следователь посчитали, что описанный факт не препятствует продлению ареста. Судья с ними согласилась.

Следователь считает, что Громов якобы может скрыться от правосудия и помешать ходу расследования. Представитель МВД объяснил суду свои доводы материальным положением обвиняемого. У него в собственности находятся дорогостоящие объекты недвижимости, а также автомобили премиальных марок. Кроме того, он якобы может использовать вертолет для побега. Транспортное средство числится за аффилированной с братьями фирме. Также Громову припомнили и связи в правоохранительных органах. Брат Громова, Иван, который также проходит обвиняемым по этому делу, длительное время занимал руководящие должности в МВД, где сохранил деловые связи, которые якобы может использовать для ухода от ответственности.

Сам Павел Громов в суде рассказал, что не собирается скрываться. Он не хочет оставлять семью и намерен доказать свою невиновность. Громов добавил, что не умеет управлять вертолетом. Он просил суд назначить меру, не связанную с заключением под стражу.

— Я считаю, что я невиновен в данных обвинениях, и считаю недоказанной свою причастность к данным преступлениям. Я являюсь отцом большого семейства. На мой взгляд, суд при вынесении меры пресечения должен руководствоваться и обстоятельствами дела, и обстоятельствами родных и близких. Дети и семья привыкли, чтобы я находился с ними. Это не просто оборот речи. <…> Считаю, что применение ко мне мер ареста не подходят в связи с тем, что я предприниматель, а не какой-то государственный деятель или чиновник, - заявил Громов.

Он также сказал, что не может повлиять на ход следствия, поскольку все доказательства уже находятся у правоохранительных органов. В конце выступления он попросил отпустить его под залог в 1 млн рублей.

Напомним, Громовых задержали в начале декабря 2021 года. Их обвиняют в хищении бюджетных средств в период руководства Ивана Громова комитетом Смольного по информатизации и связи. Громов возглавил ведомство с 2012 по 2016 год. Его брату, Павлу, вменяют 14 эпизодов хищения.

Константин Леньков