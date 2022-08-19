ЗакС.Ру во ВКонтакте ЗакС.Ру в Telegram ЗакС.Ру в Яндекс.Дзен
Новости
Статьи
Муниципал
Интервью
Медиатека
Выборы - 2022

Новости 16:41

"Я предприниматель, а не чиновник": Брату экс-главы Калининского района Громову продлили арест

фото ЗакС политика "Я предприниматель, а не чиновник": Брату экс-главы Калининского района Громову продлили арест

Куйбышевский районный суд Петербурга 19 августа продлил арест брату бывшего главы Калининского района Ивана Громова Павлу, обвиняемому в мошенничестве (ч. 4 ст. 159 УК), передает корреспондент ЗАКС.Ру. Обвиняемый останется в СИЗО минимум до 23 ноября. 

Адвокат просил истребовать из Горсуда результат рассмотрения апелляционной жалобы на продление меры пресечения в мае. Защита отмечала, что весеннее продление формально не вступило в законную силу, пока не рассмотрена жалоба. Прокурор и следователь посчитали, что описанный факт не препятствует продлению ареста. Судья с ними согласилась.

Следователь считает, что Громов якобы может скрыться от правосудия и помешать ходу расследования. Представитель МВД объяснил суду свои доводы материальным положением обвиняемого. У него в собственности находятся дорогостоящие объекты недвижимости, а также автомобили премиальных марок. Кроме того, он якобы может использовать вертолет для побега. Транспортное средство числится за аффилированной с братьями фирме. Также Громову припомнили и связи в правоохранительных органах. Брат Громова, Иван, который также проходит обвиняемым по этому делу, длительное время занимал руководящие должности в МВД, где сохранил деловые связи, которые якобы может использовать для ухода от ответственности. 

Сам Павел Громов в суде рассказал, что не собирается скрываться. Он не хочет оставлять семью и намерен доказать свою невиновность. Громов добавил, что не умеет управлять вертолетом. Он просил суд назначить меру, не связанную с заключением под стражу. 

— Я считаю, что я невиновен в данных обвинениях, и считаю недоказанной свою причастность к данным преступлениям. Я являюсь отцом большого семейства. На мой взгляд, суд при вынесении меры пресечения должен руководствоваться и обстоятельствами дела, и обстоятельствами родных и близких. Дети и семья привыкли, чтобы я находился с ними. Это не просто оборот речи. <…> Считаю, что применение ко мне мер ареста не подходят в связи с тем, что я предприниматель, а не какой-то государственный деятель или чиновник, - заявил Громов. 

Он также сказал, что не может повлиять на ход следствия, поскольку все доказательства уже находятся у правоохранительных органов. В конце выступления он попросил отпустить его под залог в 1 млн рублей. 

Напомним, Громовых задержали в начале декабря 2021 года. Их обвиняют в хищении бюджетных средств в период руководства Ивана Громова комитетом Смольного по информатизации и связи. Громов возглавил ведомство с 2012 по 2016 год. Его брату, Павлу, вменяют 14 эпизодов хищения. 

Константин Леньков


Подписывайтесь на канал ЗакС.Ру в Яндекс.Дзен , Телеграм и Яндекс.Новости
Упоминаемые персоны
Громов Иван Александрович

Обсуждение
 ПРАВИЛА
Запрещается: Оскорбление участников дискуссии и иных лиц, употребление нецензурных слов и брани, разжигание межнациональной розни, пропаганда насилия, спам и реклама других сайтов, комментарии не по теме материала, обсуждение действий администрации сайта. Администрация сайта оставляет за собой право удалить комментарий, если он нарушает эти правила.






Новости19 августа
Смотреть предыдущие новости →

Проект
«В ваших интересах»
ЧИТАТЬ


Рейтинг  персон ↑



О редакции Реклама