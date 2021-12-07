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Новости 11:51

"Фонтанка": Экс-главе Калининского района Громову вменяют хищение 250 млн рублей

фото ЗакС политика "Фонтанка": Экс-главе Калининского района Громову вменяют хищение 250 млн рублей

Бышему главе Калининского района Петербурга Ивану Громову вменяют хищения на сумму в 250 млн рублей, пишет "Фонтанка.ру" со ссылкой на источники.

По данным издания, дело, возбужденное по ст. 159 УК РФ (мошенничество) касается периода работы Громова на посту главы комитета по информатизации и связи: он возглавлял его в 2012-2016 годах.

Сообщается, что обыски проводятся в квартире Громова, его бывшем кабинете в администрации Калининского района, а также в загородных домах в Одинцовском районе Подмосковья, которые зарегистрированы на брата Громова Павла.

Ранее стало известно, что Громов задержан, его допрашивают в ГУ МВД по Петербургу. С чем конкретно связано его дело, пока неясно.

Громов ушел в отставку накануне: сообщалось, что он подал заявление об уходе по собственному желанию. На посту главы Калининского района он пробыл меньше месяца: его назначили на эту должность 12 ноября вместо Василия Пониделко, который возглавил комитет по благоустройству. До этого назначения Громов был главой администрации Петроградского района.

 

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