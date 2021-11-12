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Новости 15:25

У комблага и администраций Калининского и Петроградского районов появились новые главы

фото ЗакС политика У комблага и администраций Калининского и Петроградского районов появились новые главы

Петербургский губернатор Александр Беглов утвердил несколько перестановок на руководящих постах в органах городской исполнительной власти, передает пресс-служба Смольного.

Комитетом по благоустройству, который покинул Сергей Малинин, стал руководить Василий Пониделко, прежде возглавлявший администрацию Калининского района. Управлять Калининским районом вместо Пониделко в этот же день 12 ноября назначили бывшего главу администрации Петроградского района Ивана Громова.

Наконец, Петроградский район "достался" Владимиру Омельницкому, который до того возглавлял администрацию Пушкинского района.


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Упоминаемые персоны
Громов Иван Александрович
Омельницкий Владимир Владимирович
Пониделко Василий Анатольевич

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