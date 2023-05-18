Брату экс-главы Калининского района Громова продлили арест

Санкт-Петербургский городской суд 18 мая продлил арест брату бывшего руководителя администрации Калининского района Ивана Громова Павлу до 23 августа, сообщили ЗАКС.Ру в объединенной пресс-службе судов. Громов проходит по уголовному делу о мошенничестве в особо крупном размере (ч. 4 ст. 159 УК).

На заседании Громов возражал против заключения под стражу и просил суд назначить ему более мягкую меру. В частности, он предлагал залог в 1 млн рублей, который готова внести его мать. Он также сообщил, что у него возникли проблемы со здоровьем. Суд решил, что оснований для смягчения меры пресечения не появилось.

Следствие считает, что братья Громовы были участниками преступной группы, которая похитила из бюджета более 240 млн рублей. События, послужившие поводом для уголовного дела, произошли в период, когда Иван Громов возглавлял комитет по информатизации и связи. Оба находятся в СИЗО с декабря 2021 года.

Константин Леньков