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Новости 19:47

Иван Громов покинул пост главы Калининского района меньше чем через месяц после назначения

фото ЗакС политика Иван Громов покинул пост главы Калининского района меньше чем через месяц после назначения

Глава администрации Калининского района Иван Громов покидает свой пост, сообщили в Смольном.

Заявление об увольнении Громов подал после рабочего совещания губернатора Петербурга Александра Беглова с членами городского правительства. Просьба об отставке была удовлетворена.

Иван Громов был главой Калининского района меньше месяца: его назначили на эту должность 12 ноября вместо Василия Пониделко, который возглавил комитет по благоустройству. До этого назначения Громов был главой администрации Петроградского района: его место занял Владимир Омельницкий.


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