Иван Громов покинул пост главы Калининского района меньше чем через месяц после назначения

Глава администрации Калининского района Иван Громов покидает свой пост, сообщили в Смольном.

Заявление об увольнении Громов подал после рабочего совещания губернатора Петербурга Александра Беглова с членами городского правительства. Просьба об отставке была удовлетворена.

Иван Громов был главой Калининского района меньше месяца: его назначили на эту должность 12 ноября вместо Василия Пониделко, который возглавил комитет по благоустройству. До этого назначения Громов был главой администрации Петроградского района: его место занял Владимир Омельницкий.