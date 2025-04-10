Экс-глава Калининского района Громов попросил отпустить его из СИЗО для медобследований

Бывшему главе администрации Калининского района Петербурга Ивану Грому и его брату Павлу Громову, обвиняемым в мошенничестве, продлили арест еще на три месяца, до 10 июля 2025 года, передает корреспондент ЗАКС.Ру из зала суда. Соответствующее решение принял Смольнинский районный суд 10 апреля. Также на заседании на три месяца продлили арест на вертолет, который, по мнению гособвинителя, может использоваться для попытки скрыться от правосудия.

По подсчетам адвоката Громова, его доверитель находится под стражей уже три года и четыре месяца. Если бы приговор Громову был вынесен сегодня, то ему бы в срок отбытого наказания зачли бы пять лет. Защитник попросил суд назначить Громову более мягкую меру пресечения. Он добавил, что экс-чиновник нуждается в медицинской помощи. Громов 98 раз обращался к медикам в СИЗО с просьбой провести нужные ему обследования, однако, по словам адвоката, эти обращения были проигнорированы. Сам Громов в суде подтвердил слова адвоката и заявил, что подозревает у себя онкологию.

Также в суде слово взяла мать Громовых Наталья Громова. Она выступила не только как родственница подсудимых, но высказала свое мнение о здоровье Громова, будучи врачом и доктором наук. Женщина заявила, что ее сын Иван нуждается в скорейшем обследовании. По ее словам, в их семье распространены онкологические заболевания. Она также добавила, что ее дети не будут пытаться избежать правосудия.

Несмотря на отказ суда отпустить Громовых из-под стражи, судья постановила обратиться в ФСИН с вопросом, в полной ли мере подсудимым оказывается помощь.

С 26 мая судебные заседания по делу в отношении Громовых будут проходить два раза в неделю, передает корреспондент ЗАКС.Ру. Сейчас заседания проводятся один раз в неделю по четвергам.

Уголовное дело в отношении Громова и его брата Павла Громова, а также десятка других фигурантов, находится на рассмотрении Смольнинского районного суда с августа 2023 года. За это время состоялось почти полсотни заседаний. Материалы дела насчитывают порядка 100 томов. Громовым вменяют 14 эпизодов мошенничества (ст. 159 УК) и легализацию преступных средств (ст. 174.1 УК). По версии следствия, они причастны к хищении бюджетных средств в тот период, когда Иван Громов занимал должность председателя комитета по информатизации и связи администрации Петербурга. Братья находятся под стражей с декабря 2021 года.

Константин Леньков, фото ЗАКС.Ру